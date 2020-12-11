В Балтийске жители пятиэтажки спасли свой дом от пожара

В Балтийске в четверг 10 декабря жители пятиэтажного дома на улице Верхнее шоссе смогли справиться с пожаром до приезда спасателей. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 18:27, и на место тут же выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части №10 в составе 3 человек и 1 единицы техники. Однако помощь спасателей не потребовалась.

Оказалось, что жители сами сумели справиться с возгоранием, причиной которого стала воспламенившаяся проводка электрического щитка в подвальном этаже. К счастью, никто не пострадал.