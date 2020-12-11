Поезда в Калининград в новогодние каникулы увеличат вместимость пассажиров в полтора раза

В Новогодние каникулы поезда, следующие в Калининград, в полтора раза увеличат вместимость пассажиров. Как сообщает пресс-служба КЖД, одновременно один поезд, следующий в Калининград и обратно, с 20 декабря 2020 года до 20 января 2021 года будет перевозить до 300 человек. Договоренность об увеличении квоты достигнута с МИД Литовской Республики.

- При этом остальные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сохраняются, - добавляет пресс-служба. - В их числе – особый порядок оформления транзитных документов и запрет на посадку/высадку на станциях Литвы и Белоруссии (предусмотрены только технические остановки).

Напомним, ограничения по количеству пассажиров, которые единовременно могут проследовать транзитом через границу Литвы в российских поездах, были установлены нотой министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощенного транзита.

На сегодняшний день до Калининграда курсируют поезда: № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва, № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург и № 360/359 Калининград – Адлер.