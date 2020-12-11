В Калининградской области зафиксирован резкий рост внутренних перевозок грузов по железной дороге

Калининградская железная дорога сообщила о резком росте внутренних перевозок грузов в регионе. По словам пресс-службы компании, одни только перевозки строительных грузов выросли в 8 раз с начала года.

- За 11 месяцев текущего года из карьера в Краснолесье (Нестеровский район) по инфраструктуре Калининградской железной дороги для строительных предприятий области было перевезено 87,2 тысяч тонн инертных и сыпучих грузов – больше, чем в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - уверяют в пресс-службе. – С января по ноябрь 2019 года из Краснолесья по железной дороге было доставлено 10,8 тысяч тонн.

В настоящее время по железной дороге песок и гравий из Краснолесья доставляется вагонами-думпкарами на станции Гурьевск-Новый и Пионерский курорт.

- Также за 11 месяцев текущего года вырос объем внутриобластных перевозок зерна. – добавляет пресс-служба. - В период с января по ноябрь по инфраструктуре КЖД было доставлено 30,9 тыс. тонн (рост в 6,2 раза).