Первый снег в Калининграде: Елена Дятлова призвала калининградцев идти в дворники

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в ночь на пятницу, 11 декабря, выпал снег. Коммунальные службы справились с очисткой дорог в городе. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

- Дороги чистые. Коммунальная техника работала всю ночь. А дворники выходят в 5 утра, летом в 4 утра, - сказала Елена Дятлова. - Калининградцы, приходите работать дворниками! Там есть вакансии. Я готова трудоустроить всех!

Отметим, власти Калининграда ежегодно говорят о том, что в городе не хватает дворников.

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