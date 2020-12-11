Елена Дятлова сравнила Хомлинов с детьми

Фигурка Хомлина у входа в зоопарк Фото: Иван МАРКОВ

Во время утреннего эфира на радио «Комсомольская правда» глава администрации Калининграда Елена Дятлова в очередной раз призналась в любви к Хомлинам.

- Мы все любим Хомлинов, - заявила Дятлова. - Понимаете, мы любим Калининград и любим Хомлинов.

Когда же ведущие попросили выбрать любимого персонажа, глава администрации затруднилась с ответом.

- Знаете, они мне нравятся все, - ответила она. - Вот у вас сколько детей, вы кого из них больше любите? Не провоцируйте меня, мне они нравятся все.

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