Дятлова – о ремонте на ул. Рокоссовского: Не умеем работать планомерно, но умеем совершать подвиги

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается реконструкция улицы Рокоссовского – пешеходную зону ждет благоустройство. Рабочие там трудятся в три смены. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

- Работают и ночью. Страшного я не вижу ничего. Нормальная работа, - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что в приоритете – контроль качества.

- Некачественные работы приняты не будут! – говорит Елена Дятлова. - Последние три дня Калининград обсуждает, успеет ли подрядчик на ул. Рокоссовского до Нового года.

- Почему у нас так всегда, почему не можем без аврала? – поинтересовались ведущие утреннего шоу.

- Наверное, это потому что мы живем в России. Мы не умеем работать планомерно. Но умеем совершать подвиги, - заявила глава администрации Калининграда.

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