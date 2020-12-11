Сити-менеджер Калининграда – об историческом здании на ул. Расковой: Поликлиника там быть не должна

. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде в историческом здании довоенной постройки на улице Марины Расковой не должна располагаться детская поликлиника. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

- На этой улице должна быть поликлиника. Должна ли быть в том здании и в тех помещениях, что и сейчас? Нет, не должна. Нам необходимо делать новые помещения и делать там поликлинику. Нынешние помещения не адаптированы для поликлиники.

Как больному человеку, например, подниматься на третий этаж? – сказала глава администрации Калининграда. - Для меня главное, чтобы на этой улице осталась поликлиника и чтобы она была в помещениях, предназначенных для приема людей.

Напомним, в Калининграде вознамерились снести здание детской поликлиники на улице Марины Расковой и построить на ее месте 36-квартирный жилой дом. Взамен старой первый этаж будущего здания займет новая поликлиника площадью не менее 1000 квадратных метров. Такие планы изложены в презентации под названием «Итоги деятельности АО «Корпорация развития Калининградской области» за 2020 год и планы на 2021 год». Документ был представлен 28 октября на заседании комитета по экономполитике областной Думы и не вызвал вопросов у парламентариев.

Зато возмутились и те, кто считает довоенную постройку в стиле баухаус частью культурного наследия города.

Калининградские активисты уже начали сбор документов для постановки здания поликлиники на учет как объект культурного наследия.

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