За 11 месяцев в Калининграде построили 76 многоквартирных домов

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В Калининграде с января по ноябрь было введено в эксплуатацию 552,7 тыс квадратных метров жилья. Всего было построено 76 многоквартирных домов и 594 индивидуальных дома, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации.

Площадь многоэтажек составила 465,7 тыс «квадратов», частных домов – 87,8 тысяч квадратных метров.

Больше всего жилья с начала года построили в Ленинградском районе – 231 тыс квадратных метров. В Московском районе сдано 131 тыс «квадратов», в Центральном – 103 тыс.