Калининградского фермера осудили за мошенничество с субсидиями

В Краснознаменском районе осудили местного фермера за хищение субсидий. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Чтобы получить субсидию, глава фермерского хозяйства предоставил недостоверные сведения и необходимых расходах. В частности, на деньги бюджета он планировал покупать технику, семена и удобрения, однако потратил выделенные ему 1,6 млн рублей по своему усмотрению. Для этого заключил три фиктивных договора с физическими лицами.

Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.