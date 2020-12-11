В Калининграде сотрудники Росгвардии за сутки пресекли пять краж из магазинов

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

За сутки сотрудники вневедомственной охраны задержали пятерых жителей области, которые совершили кражи из магазинов самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Так, 24-летний калининградец вынес из торговой точки на улице Айвазовской 5 коробок конфет. Наряд группы задержания прибыл на охраняемый объект и задержал правонарушителя. Как оказалось, злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Мужчина был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

Подобные мелкие хищения в течение суток были совершены из магазинов, расположенных на улице Вернандского, 9 Апреля, Гайдара и Солнечном бульваре. Все воры были задержаны прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и переданы полиции.