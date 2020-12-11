Полиция объявила в розыск пропавшего 31-летнего калининградца

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск пропавшего 31-летнего Алексея Змейкова. 4 декабря мужчина ушел из дома на улице Минусинской и до настоящего времени не выходит на связь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Был одет: чёрная кожаная куртка с коричневым мехом, чёрные брюки, чёрные кроссовки, перчатки чёрного цвета, чёрная спортивная шапка.

Если вам что-либо известно о его местонахождении , просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-422, 552-423 либо 02 (102 с мобильного).