Стало известно, когда власти хотят ремонтировать эстакадный мост в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

Капитальный ремонт эстакадного моста в Калининграде возможен только после строительства нового автомобильного моста через Преголю. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

- Есть планы по ремонту эстакады. В этом году необходимо сделать обследование, чтобы понять, как можно минимальными деньгами произвести максимальный ремонт. Необходимо привести в порядок эту эстакаду, - говорит сити-менеджер. - Нужно построить автомобильный мост на улице Буткова вдоль железнодорожного моста. И только после этого ставить на капитальный ремонт эстакадный мост на Ленинском проспекте. В противном случае мы полностью парализуем город.

Елена Дятлова отметила, что в вопросе о ремонте эстакады нет простого решения, а есть длинный путь.

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