В Неманском районе в кювет опрокинулся «Фольксваген»: погибла пассажирка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Неманском районе в четверг днем произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 44 километре автодороги «Гвардейск-Неман-граница с Литовской Республикой». 49-летний водитель «Фольксвагена» не учел погодные условия и на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 82-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.