В Калининграде за сутки сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 10 декабря, в Калининграде в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Горького под колеса «Форда» попал 33-летний мужчина, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения.

На улице Киевской водитель «Фольксвагена» сбил 24-летнюю женщину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожного происшествия пешеход получила телесные повреждения.