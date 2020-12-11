В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 11 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Центральном районе электричество отключено до 12 часов на ул. Менделеева-28, 30, 32, 38, 40 и ул. Радистов 17А.

В Московском районе света не будет до 18 часов по адресам:

ул. Батальная 69в,73,73а,75,75а,77,79, 83,110

ул. Судостроительная 14-20, 15-15а, 17а, 17в, 17г, 17-17б, 19-23, 22-28, 27, 29, 30а, 30-34

ул. Тихорецкий тупик 1-3 , 2б, 2-8

ул. 8 Марта 2-4,6-8,10-12,14-16

ул. Товарная 1-3,5-7,9-11а,13-15, 2-4, 6-8,10-12.

В Ленинградском районе электроснабжение отключено до 21 часса по адресам:

ул. Лейт. Князева 25,26-28,29-51,58.

30-32,42-44,50,52,53-55,54-56

ул. Колхозная 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б

ул. Островского 16-17, 18-21, 35

ул. Чехова 15-17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44

Холодное водоснабжение в Московском районе прекращено до 18 часов на ул. Батальной 75,77,79, 83.