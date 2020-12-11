В мэрии создали комиссию для решения судьбы блошиного рынка у Башни «Врангель»

Блошиный рынок. Фото: Александр КАТЕРУША

В администрации Калининграда создали специальную комиссию, которая определит будущее блошиного рынка у Башни «Врангель» близ Центрального рынка. Об этом, отвечая на вопрос слушателя, сказала в эфире радио «Комсомольская правда» глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Парк в районе улиц Пролетарской и Ракитной меня беспокоит. Заезжают туда машины, деревья гибнут, и никто на это не обращает внимания, - высказался слушатель.

- Обращаем внимание. Создана комиссия. Будем работать по выходным, - ответила Елена Дятлова. - Есть определенные сложности: люди, которые там находятся, не всегда бывают в адекватном состоянии. Понимаем, знаем. Только вчера это обсуждали. Только вчера планировали будущий выход администрации, сотрудников правительства и правоохранительных органов для того, чтобы решать этот вопрос.

Сити-менеджер отметила, что проблема рынка и парка ей знакома.

- Проблему знаем, будем принимать меры! – отреагировала Елена Дятлова.