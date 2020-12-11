«Там не дорога была, а каток»: Очевидцы сообщили подробности смертельного ДТП под Неманом

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Неманском районе в четверг днем произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 44 километре автодороги «Гвардейск-Неман-граница с Литовской Республикой». 49-летний водитель «Фольксвагена» не учел погодные условия и на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 82-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Очевидцы сообщили, что в «Фольксвагене» находилось четыре человека, в том числе, один ребенок. Также сообщается, что на проезжей части был гололед.

«Там не дорога была а каток», - написал один их очевидцев. Другой сообщил, что на участке дороги от поселка Талпаки до Советска «5 машин улетело в кюветы».