Областные дороги в ночь на пятницу от снега очищали 73 единицы техники

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На очистке областных дорог от снега в ночь на пятницу, 11 декабря работало 73 единицы дорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Больше всего снега выпало в Зеленоградском, Славском, Гвардейском, Светловском и Балтийском городских округах. Эти трассы несколько раз были обработаны противогололедными материалами. В остальных муниципалитетах также проведена уборка и посыпка дорог. Как правило, в снегопад больше используется песко-соляная смесь, чтобы усилить сцепление колес автотранспорта с дорогой, в гололед используем соль», – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Всего на областных дорогах работало 59 комбинированных дорожных машин и 14 погрузчиков. Обработано в общей сложности более 4,5 тысяч километров региональных трасс, использовано 273 тонны соли и более 560 тонн песко-соляной смеси.