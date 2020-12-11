31 медик, 18 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 218 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания подтверждено 158 случаев ОРВИ, 43 случая пневмонии и 17 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 23 получателя услуг ПНИ Советска;

- 31 медицинский работник, в том числе 4 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 18 сотрудников образовательных учреждений;

- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 5 работников торговли;

- 5 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник с/х предприятия;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника санаторных учреждений;

- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 18 учащихся (школы 9, 13, 24, 36, 38, 43, 57, лицей 17, Гимназия 32, Православная Гимназия Калининград, Школа 1, 6, Гимназия 2 Черняховск, Побединская школа, Гимназия Гурьевск);

- 3 студента (БФУ, Калининградский бизнес-колледж);

- 3 воспитанника д/с 57 Калининград, д/с 16 Балтийск, д/с 1 Черняховск);

- 14 неработающих.

Всего в области по состоянию на пятницу, 11 декабря, зарегистрировано 13659 случаев заболевания.