31 медик, 18 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 218 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В структуре заболевания подтверждено 158 случаев ОРВИ, 43 случая пневмонии и 17 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 23 получателя услуг ПНИ Советска;
- 31 медицинский работник, в том числе 4 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 18 сотрудников образовательных учреждений;
- 5 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 5 работников торговли;
- 5 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник с/х предприятия;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника санаторных учреждений;
- 46 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 18 учащихся (школы 9, 13, 24, 36, 38, 43, 57, лицей 17, Гимназия 32, Православная Гимназия Калининград, Школа 1, 6, Гимназия 2 Черняховск, Побединская школа, Гимназия Гурьевск);
- 3 студента (БФУ, Калининградский бизнес-колледж);
- 3 воспитанника д/с 57 Калининград, д/с 16 Балтийск, д/с 1 Черняховск);
- 14 неработающих.
Всего в области по состоянию на пятницу, 11 декабря, зарегистрировано 13659 случаев заболевания.