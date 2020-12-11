В Гвардейске ушлая уголовница представилась соцработником и обокрала 88-летнюю пенсионерку

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В Гвардейском районе полицейские раскрыли кражу денег у 88-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевшая рассказала, что неизвестная женщина пришла в квартиру, представилась соцработником и расспрашивала, с какими затруднениями сталкивается пожилая одинокая женщина. Вскоре после ухода пенсионерка обнаружила, что из шкафа пропали 20 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пострадавшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, провели поквартирный обход.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую - 45-летнюю ранее судимую жительницу Гусевского района. Сейчас ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.