В Гвардейске ушлая уголовница представилась соцработником и обокрала 88-летнюю пенсионерку

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Фото: Александр Подгорчук
В Гвардейском районе полицейские раскрыли кражу денег у 88-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Потерпевшая рассказала, что неизвестная женщина пришла в квартиру, представилась соцработником и расспрашивала, с какими затруднениями сталкивается пожилая одинокая женщина. Вскоре после ухода пенсионерка обнаружила, что из шкафа пропали 20 тысяч рублей.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пострадавшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, провели поквартирный обход.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую - 45-летнюю ранее судимую жительницу Гусевского района. Сейчас ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.