На выходных в Калининграде пройдут проверки водителей на трезвость

.
Фото: архив "КП"
В Калининградской области с пятницы по воскресенье пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ГИБДД напоминает что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей , а также лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Госавтоинспекция просит очевидцев сообщать о пьяных водителях по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811.