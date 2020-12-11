На выходных в Калининграде пройдут проверки водителей на трезвость

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В Калининградской области с пятницы по воскресенье пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ГИБДД напоминает что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей , а также лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция просит очевидцев сообщать о пьяных водителях по телефону «горячей линии» 8(4012) 552-811.