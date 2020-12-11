Оправданная по «делу врачей» Елена Белая вышла на работу в роддом №4 Калининграда

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Елена Белая, которую вчера оправдали по «делу врачей», в 9.30 утра пятницы приехала в роддом №4 Калининграда.

- Сегодня она продолжила осуществлять свою профессиональную деятельность. Елена находится в своем рабочем кабинете, - сообщил адвокат Белой Тимур Маршан. - Главный врач пытался препятствовать ей в этом. Однако после длительных переговоров он допустил Елену Белую к осуществлению профессиональной деятельности, хотя не имел права брать паузу для обсуждения этого вопроса со своими юристами.

Напомним, Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняли в убийстве недоношенного ребенка, родившегося на сроке 23-24 недели 6 ноября 2018 года. В четверг, 10 декабря, присяжные вынесли оправдательный вердикт. Элина Сушкевич также планирует вернуться к работе в ближайшее время.