Чиновникам Советска грозит срок за упавшую на женщину ветку дерева

Следственными органами СКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело о халатности. Под угрозой лишения свободы на срок до 5 лет оказались должностные лица из числа сотрудников администрации Советского городского округа и муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство».

Именно они, по версии следствия, не обеспечили выявление и обрезку зеленых насаждений на территории муниципалитета. И 4 октября на шедшую с 5-летним ребенком по улице Прудовой 43-летнюю горожанку упала ветка от дерева. Женщина получила травмы, позже квалифицированные врачами и правоохранителями как тяжкий вред здоровью. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления СКР, в настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.