Областная ГИБДД получила 29 новых патрульных автомобилей

Региональное управление ГИБДД получило 29 новых патрульных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Это положительно повлияет на уровень безопасности, снижение аварийности. Новые, комфортные, современные патрульные автомобили это еще и дополнительный стимул для службы наших сотрудников», - отметил начальник УГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубенов.

По его словам, за 11 месяцев 2020 года в области на 11% снизилось количество ДТП с погибшими и на 13% - с пострадавшими.