Под Калининградом пропала без вести супружеская пара

Вадим и Надежда Авдеевы пропали начале сентября прошлого года. Фото: Пресс-служба Управления СКР по Калининградской области

В городе Неман бесследно пропали местный 51-летний житель и его 46-летняя супруга. В начале сентября еще прошлого, 2019 года Вадим Авдеев и Надежда Богданова (Авдеева) вышли из дачного домика в садоводческом товариществе «Восход-3», где проживали постоянно. И обратно не вернулись - до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Как сообщили в региональном Управлении СКР, возбуждено уголовное дело об убийстве (это обычная практика в подобных случаях). Оба пропавших объявлены в розыск.

Приметы Авдеева Вадима Дмитриевича:: рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, Приметы Богдановой (Авдеевой) Надежды Владимировны.: ростом примерно 156-158 см, худощавого телосложения, славянской внешности, темноволосая, глаза карие, прихрамывала, ходила в основном с палочкой, из особых примет - паралич правой руки, на левой ноге 13 швов от топора, на правой ноге - пластина, на шее - шрам.

Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения разыскиваемых и обстоятельствах их исчезновения, просят обратиться в Следственное управление (Калининград, улица 9 Апреля, 60 А) лично или по телефонам: 8 911 868 25 02, (8 4012) 55- 87-65, (8 40153) 2-40-25 или 02. Звонки принимаются круглосуточно, конфиденциальность гарантируется.