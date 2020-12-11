Елена Дятлова: Парковки вдоль улиц в Калининграде должны быть платными

Елена Дятлова. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде вдоль улиц нужно организовывать парковки и одни должны быть платными.

Об этом сказала в эфире радио «Комсомольская правда» глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Нужно ли вообще делать парковки вдоль улиц? Да, нужно. Потому что то, что у нас их нет, не значит, что у нас не паркуются транспортные средства. Их нужно обустраивать, их нужно делать, а для того, чтобы их поддерживать, они должны быть платными, - сказала Елена Дятлова.

Есть у сити-менеджера и мысли об ограничении въезда в город.

- Нужно ли ограничивать въезд транспортных средств в центр Калининграда? Поймем и определимся с концепцией, когда ответим на вопрос: «Калининград для людей или для автомобилей?», - рассуждает Елена Дятлова, отмечая, что многие решения вытекают из общественного согласия власти и жителей города.