В Зеленоградске 70-летняя пенсионерка отдала телефонным аферистам 210 тыс рублей

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Пожилая жительница Зеленоградска лишилась крупной суммы денег после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Аферисты представились сотрудниками московского банка и убедили 70-летнюю пенсионерку поучаствовать в спецоперации по изобличению работников местного отделения банка в краже денег клиентов.

«Для этого горожанке надо было обналичить все сбережения со своего счета и зачислить деньги на предоставленные мнимыми сотрудниками службы безопасности номера телефонов. Пока она выполняла бы эти операции, специалисты из Москвы следили бы за движением средств, чтобы поймать за руку местных мошенников», - рассказали в полиции.

Женщина выполнила лишь первую часть плана – она сняла свои деньги и хотела спрятать их под подушкой дома. Узнав, что жертва не хочет отправлять им сбережения, мошенники задействовали «тяжелую артиллерию». Подделав местный городской номер, один из них позвонил потерпевшей, представился начальником полиции и пригрозил уголовным делом, если женщина прекратит свое участие в спецоперации.

«Якобы, те деньги, которые она сняла со своего счета, банк специально выделил на проведение оперативно-розыскных мероприятий и теперь заявление написал уже на нее по поводу их хищения. Напуганная женщина выполнила требования аферистов и перевела свои деньги им на мобильные телефоны. Спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию», - добавили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.