Синоптики рассказали, как циклон-монстр повлияет на погоду на выходных в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Как сообщает центр «Фобос», гигантский циклон кружит над Европой с начала нынешней недели. Его продвижению вглубь континента мешает исполинский сибирский антициклон, распространивший свое влияние на Русскую равнину.

- Оба этих атмосферных гиганта – очень мощные, - отмечают синоптики. - Но поскольку циклон понемногу пересиливает антициклон, то и зона шторма медленно смещается на восток. Основные массивы туч накроют северо-западные районы Русской равнины. Особо интенсивных осадков мы не прогнозируем, однако могут формироваться ледяные дожди в Псковской, Калининградской, на западе Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей, возможная толщина отложений льда – не более 1-2 мм.

Опасаться штормового ветра калининградцам не стоит - его скорость на выходных не превысит 10-11 метров в секунду. Прохождение циклона мы заметим только благодаря осадкам и стабильным положительным температурам +1..+2 градуса.