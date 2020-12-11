Алиханов: С начала пандемии мы вернули домой более трех тысяч жителей региона из почти 80 стран

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Региональные власти с начала пандемии коронавируса помогли вернуться домой трем тысячам калининградцев из почти 80 стран. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на в встрече с руководителями консульств зарубежных стран, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Обстоятельства были разные, и правительство региона находилось в постоянном взаимодействии как с самими гражданами, попавшими в затруднительную жизненную ситуацию, так со всеми причастными федеральными структурами, территориальными управлениями и дипломатическими учреждениями», - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что сейчас власти предпринимают все усилия для помощи калининградским студентам и школьникам, проходящим обучение за рубежом, а также калининградцам, выезжающим за границу по трудовым договорам с иностранными компаниями. Проблема стоит в однократности пересечения ими границы.

«Очень надеемся на положительное разрешение этого вопроса, особенно с учетом предстоящих новогодних праздников», – сказал глава региона.