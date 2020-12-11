Полиция объявила в розыск пропавшую 14-летнюю девочку из Гвардейска

Отдел полиции Гвардейского района объявил в розыск 14-летнюю Анастасию Абакумову. 7 декабря девочка ушла из дома на улице Тельмана в Гвардейске и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее она неоднократно уходила из дома и склонна к бродяжничеству. Состоит на учете в ПДН.

Приметы: на вид 14 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, длинные до середины спины.

Была одета: черная черного цвета, черные джинсы. шарф красно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (40159) 3-22-02.