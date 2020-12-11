В Калининградской области стартовала вакцинация от коронавируса

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградскую область поступило 400 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». В первую очередь, будут вакцинированы медработники, работающие с больными коронавирусом, преимущественно в красных зонах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для проведения прививочной кампании в регионе определены три поликлиники – Городской больницы №4 на улице Университетской, а также в Гусеве и Советске. По мере дельнейшего поступления вакцины их число будет увеличиваться. Вакцина применяется двукратно с разницей в 21 день. Ее действие распространяется на два года. Иммунизация не проводится детям, беременным женщинам и кормящим мамам.

До конца года ожидается поступление в регион еще 434 доз «Спутника V». Перечень категорий для вакцинации в январе-феврале будет постепенно расширяться, в него, помимо медработников, войдут и другие категории из групп риска, подлежащие иммунизации в первую очередь, – учителя, социальные работники и другие.