В Гвардейске работник фермы украл со склада 350 кг пшеницы и 400 литров топлива

. Фото: Александр Подгорчук

В Гвардейском районе полицейские раскрыли кражу пшеницы со склада одного из фермерских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

25-летний работник воспользовался доверием руководства и украл 350 кг пшеницы, которую выносил в мешках и продавал знакомому.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина также похитил 400 литров топлива и инструменты на 10 тысяч рублей.

На него завели уголовные дела по статье «Кража». Также дело завели на знакомого, который покупал краденое.