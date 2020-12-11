В Светлогорске гендиректора стройкомпании будут судить за мошенничество с квартирами

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В Светлогорске будут судить гендиректора строительной компании, которая попалась на мошенничестве с квартирами. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В течение трех лет женщина заключила с собой как с физическим лицом десять договоров долевого участия в строящемся доме в Светлогорске. Эти договоры она зарегистрировала в Росреестре и стала собственников десяти квартир стоимостью 23 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

На злоумышленницу завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Судебное заседание назначено на 23 декабря.