В Калининграде ведущие детские онкологи проведут бесплатный прием

Заранее запишитесь на прием к онкологу! Фото: СОЦСЕТИ

С 24 -26 декабря в Калининграде пройдет бесплатный прием ведущих детских онкологов Ленинградской области. Об этом сообщили в благотворительном центре «Верю в чудо».

- Это реальный шанс быстро и безопасно обследовать своего ребенка, - уверены в центре. - Приглашенные специалисты – детские врачи-онкологи высокого уровня с большим опытом.

В числе экспертов: Сафонова Светлана Александровна, главный детский онколог Ленинградской области; Батманов Максим Игоревич, врач детский хирург, онколог ГБУЗ ЛОДКБ; Пунанов Юрий Александрович, профессор, главный детский онколог Санкт-Петербурга; Казанцев Илья Викторович, детский онколог отделения ТКМ для детей НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.

- Основная цель мероприятия – предупредить тяжелые заболевания, которые излечиваются в подавляющем большинстве случаев при ранней диагностике, - говорят в центре. - Помните: не бывает несущественных вопросов и излишнего беспокойства. Обследуйте ребенка и оставайтесь здоровы!

Время и место проведения мероприятий:

24 декабря 2020 г.

11:00 - 14:00– г. Багратионовск;

15:00 - 19:00 –г. Гурьевск;

25 декабря 2020 г.

9:00 - 13:00 - Реабилитационный центр "Детство";

14:00 - 19:00 - ул. Гагарина 11, "Дом Фрупполо";

26 декабря

9:00-13:00 - Зеленоградск;

14:00 - 19:00 – Светлогорск.

Записаться можно по номеру телефона: 8-963-738-24-99. Команда «Верю в чудо» свяжется с вами за 2 дня до проведения мероприятия для того, чтобы составить расписание, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.