В Калининграде ведущие детские онкологи проведут бесплатный прием

Заранее запишитесь на прием к онкологу!
Фото: СОЦСЕТИ
С 24 -26 декабря в Калининграде пройдет бесплатный прием ведущих детских онкологов Ленинградской области. Об этом сообщили в благотворительном центре «Верю в чудо».
- Это реальный шанс быстро и безопасно обследовать своего ребенка, - уверены в центре. - Приглашенные специалисты – детские врачи-онкологи высокого уровня с большим опытом.
В числе экспертов: Сафонова Светлана Александровна, главный детский онколог Ленинградской области; Батманов Максим Игоревич, врач детский хирург, онколог ГБУЗ ЛОДКБ; Пунанов Юрий Александрович, профессор, главный детский онколог Санкт-Петербурга; Казанцев Илья Викторович, детский онколог отделения ТКМ для детей НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой.
- Основная цель мероприятия – предупредить тяжелые заболевания, которые излечиваются в подавляющем большинстве случаев при ранней диагностике, - говорят в центре. - Помните: не бывает несущественных вопросов и излишнего беспокойства. Обследуйте ребенка и оставайтесь здоровы!
Время и место проведения мероприятий:
24 декабря 2020 г.
11:00 - 14:00– г. Багратионовск;
15:00 - 19:00 –г. Гурьевск;
25 декабря 2020 г.
9:00 - 13:00 - Реабилитационный центр "Детство";
14:00 - 19:00 - ул. Гагарина 11, "Дом Фрупполо";
26 декабря
9:00-13:00 - Зеленоградск;
14:00 - 19:00 – Светлогорск.
Записаться можно по номеру телефона: 8-963-738-24-99. Команда «Верю в чудо» свяжется с вами за 2 дня до проведения мероприятия для того, чтобы составить расписание, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.