Не исключено, что из-за коронавируса власти закроют школы в Калининграде

Не все родители Калининграда приветствуют закрытие школ. Ведь до зимних каникул - две недели. Фото: Клопс.Ru

В понедельник, 14 декабря региональный оперативный штаб примет ряд решений, связанных с распространением коронавирусной инфекцией. Это проанонсировал в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Много вопросов про открытие фуд кортов в режиме работы со столами, - предварил обсуждение Антон Алиханов. - С учетом объективных сложностеи с соблюдением мер противоэпидемическои безопасности на таких объектах общепита в понедельник (на заседании оперштаба. - Ред.) примем одно из решении : 1) открытие фуд кортов в режиме ограниченнои посадки. 2) выплата фиксированнои суммы на каждого сотрудника, работающего в таком ресторане.

Одна из жительниц Калининграда, прочитав о предстоящем заседании оперштаба, попросила закрыть школы.

- Дети болеют, учителя болеют. Что творится! – предложила подписчица под ником «karina».

Еще один подписчик поинтересовалась режимом работы кинотеатров.

- Что будет с кинотеатрами с 1 января? Будут ли какие-то допограничения? – спросила «arisha».

- Все новости в понедельник после штаба, - написал губернатор.

И еще одно из предложений, обсуждаемым в Инстаграме губернатора, - заблокировать социальные проездные для пенсионеров, как это делает Москва и Питер.

- Я работаю кондуктором, – это крик души от «Svetlana». - И вижу каждый день огромное количество очень пожилых людей, которым просто скучно сидеть дома, а у них есть проездной. При этом в общественном транспорте они не любят надевать маски. Видите ли, задыхаются они!

Правда, на это предложение губернатор ничего не ответил.