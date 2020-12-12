В Калининграде приглашают волонтеров стать участниками третьего этапа оценки популяционного иммунитета к COVID-19

Третий этап изучения коллективного иммунитета к коронавирусу в Калининграде пройдет с 14 по 18 декабря. Фото: REUTERS

В Калининграде объявлено о начале третьего этапа оценки популяционного иммунитета к COVID-19. Исследование на базе поликлиник пройдет с 14 по 18 декабря. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Для участия в научном проекте Роспортребнадзора приглашаются волонтеры предыдущих этапов, - пояснили в ведомстве. - Письмо с приглашением и специальной ссылкой поступит на адрес электронной почты, указанный при заполнении анкеты на первом этапе. По ссылке необходимо выбрать удобное время для визита в пункт взятия крови.

Рассылка приглашений уже началась.

Результаты обследования волонтер получит на свою электронную почту. Также данные будут проанализированы специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – научного координатора проекта.

- Третий этап исследования ответит на вопрос о длительности сохранения антител в организме человека и позволит оценить динамику иммунного ответа, - отметили организаторы.

Участие в проекте бесплатное.