В лидерах по выявлению коронавируса в Калининграде по-прежнему пенсионеры

Результаты тестирования на COVID-19 показывают: пенсионеры больше подвержены инфицированию. Фото: Правительство Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 204 случая COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

- В структуре - 135 ОРВИ, 51 пневмония, 18 бессимптомных случаев. Нарастающим итогом - 13853 случая, - отмечено в свежей сводке. - Количество летальных случаев увеличилось до 135 (за сутки 3 умерших).

Среди заболевших:

- 52 пенсионера;

- 7 сотрудников психоневрологического интерната Советска;

- 19 медицинских работников, в том числе двое - без клинических проявлений, выявлены по результатам скрининга;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 10 работников торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников банков и юридических контор;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 45 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 11 учащихся (школы 4, 12, 13, 14, 22, Ганзейская ладья Калининград, Лицей 10 Советск, школы 4, 5, гимназия 7 Балтийск);

- студент БФУ имени Канта;

- 3 воспитанника детских садов №№ 78, 47, 135 Калининграда;

- 3 ребенка: 6 лет, 2 года, до года;

- 17 неработающих.

Берегите свою жизнь!