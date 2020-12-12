Леонид Рошаль: Надеемся, что у прокуратуры достаточно такта, чтобы не выступить против оправдательного решения присяжных

Елена Белая (слева) и Элина Сушкевич. Фото: Александр Подгорчук

Леонид Рошаль прокомментировал оправдательный вердикт присяжных по делу калининградских врачей - Елены Белой и Элины Сушкевич.

- Мы вздохнули сейчас глубокой грудью, - цитирует главу палаты «РИА Новости». - Это огромная победа, и мы очень надеемся, что у следователей и у прокуратуры будет достаточно такта, чтобы не выступить против оправдательного решения присяжных. Думаю, на этом надо поставить точку.

Рошаль подчеркнул, что никто из потерпевших не сообщал следователям об убийстве ребенка.

- Что интересно в этом деле – не родственники пострадавшей, а кто-то анонимный позвонил в Следственный комитет и сказал, что ребенка убили в родильном доме, - сказал Леонид Рошаль. - Это все не просто так. Главный врач роддома исполнял обязанности… Там шла борьба за место под солнцем. Люди есть люди. Эта борьба отложила, с моей точки зрения, отпечаток на все это дело.

Добавим, 10 декабря присяжные оправдали Елену Белую и Элину Сушкевич. Медиков обвиняли в умышленном убийстве ребенка. Дело тянулось больше двух лет. Леонид Рошаль все это время поддерживал обвиняемых. Именно он попросил Президента России Владимира Путина обратить внимание на необоснованность преследования врачей.

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