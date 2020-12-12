ГИБДД: За сутки в Калининградской области выявлено 50 пешеходов–нарушителей

Пешеход, будь внимателен и осторожен! Фото: Клопс.Ru

Сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности был привлечено пятьдесят четыре человека, которые двигались с нарушением Правил дорожного движения. Такие данные приводит пресс-служба ведомства в Инстаграм.

- Одно из самых опасных нарушений – движение вдоль автотрасс без световозвращающих элементов на одежде. Один из частых видов наездов на пешеходов происходит из-за очень маленькой дистанции, с которой водитель замечает пешехода и остановить машину он уже не в состоянии. Инспекторы вручили пешеходам нарушителям световозвращающие брелоки и объяснили, как их грамотно использовать, - рассказали специалисты.

Как же за последние сутки на дорогах вели себя автомобилисты по отношению к пешеходам?

- За непредоставление преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах инспекторы ГИБДД выявили 13 фактов нарушения ПДД, - отметили в ГИБДД. - Нарушители были привлечены к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 1500 до 2500 рублей. Для пешеходов-нарушителей также предусмотрен штраф - 500 рублей.