В школах Калининграда запущена акция по внедрению раздельного сбора мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил на территории четырех образовательных организаций Калининграда контейнеры для раздельного накопления отходов пластика, бумаги/картона и металла. Об этом сообщает министерство образования Калининградской области. - В акции участвуют школы №10, 43, 11, а также лицей № 49, - рассказали в ведомстве. - До 28 февраля 2021 года учащимся предлагается осуществлять накопление отходов, опираясь на памятку регионального оператора. Вывозить содержимое контейнеров с территории школ будет руководитель проекта «Зеленое дело» Олег Пауков.