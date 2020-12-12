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В Калининграде готовится к открытию Новогодняя ярмарка у Кафедрального собора

Организаторы обещают фейерверк, иммерсивное шоу и выступление диджеев
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Что за Новый год - без ярмарки?

Что за Новый год - без ярмарки?

Фото: Александр КАТЕРУША

Совсем скоро на площади перед Кафедральным собором откроется Новогодняя ярмарка. Она будет радовать гостей и жителей нашего города с 18 декабря по 10 января 2021 года. - На острове будет развернута сцена, на которой выступят разные коллективы, - сообщают в Центре туризма Калининградской области. - Особым сюрпризом станет иммерсивное шоу, а также увлекательные квесты, конкурсы и игры. Мы будем слушать уличных музыкантов, танцевать под сеты лучших калининградских диджеев, петь в караоке прямо в парке на острове.

Также организаторы обещают, что площадь перед Кафедральным собором украсит елка.

- В главную ночь года нас непременно будет ждать самая настоящая новогодняя елка, Дед Мороз, фейерверк, смех и радость! – рассказали в центре.

Праздник к нам приходит!