В Зеленоградске родители жалуются на запрет карнавальных костюмов в детских садах

Встречать Новый год в шортах и футболке? Ну, нееет! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Зеленоградска написала пост в социальных сетях, в котором возмутилась запретом карнавальных костюмов в детском саду.

- Такого еще история не знала! – поделилась Анна П. - 11 декабря родителям 1-го детского сада объявили, что под запретом… Чтобы вы думали? Нет, не проведение утренника и даже не подарки, купленные родителями. Не запрет на Деда Мороза в группе (все это было постепенно отменено уже раньше). Под запретом новогодние костюмы! Докатились! Маразм крепчает!

Женщину поддержали и другие мамы.

- Дети имеют право на сказку с Дедом Морозом и Снегурочкой! – написала Кристина. - Известно же, что дети в нашей области (и везде) почти не болеют ковидом! Верните им праздник!

Некоторые родители в обсуждение стали делиться мыслями, как же детям подарки от Деда Мороза в детский сад принести?

- Может, подарки самим (родителям.- Ред) по шкафчикам разложить? – делится соображениями Анжелика. - После хоровода заберут… Ну, типа, Дед Мороз спешил - сам не раздал... И не надо будет подключать воспитателя!

Напомним, в ноябре власти запретили из-за коронавируса проводить какие-либо мероприятия в детских садах.