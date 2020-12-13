В Калининградской области выявили 215 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, как сообщили в федеральном оперативном штабе, выздоровели 225 человек.

Всего в России за последние сутки в России выявлено 28 080 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5494 (19,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 488 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 46 941 человек.