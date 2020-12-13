В оперштабе раскрыли подробности по последним случаям коронавируса в Калининграде

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, у 154 заболевших диагностирована ОРВИ, 30 пневмоний, 31 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 30 пенсионеров;
- 15 сотрудников ПНИ Советска (выявлены активно);
- 25 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 21 сотрудник образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 8 работников торговли;
- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник гостиницы;
- сотрудник охранного предприятия;
- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 18 учащихся (школы 9, 38, гимназии 22, 40, Морской лицей, АПКМК, Альбертина Калининград, Лицей 10 Советск, школа 1 Неман, школа 5 Гусев, Храбровская школа, Лицей 1 Балтийск, Школа Светлогорск, школа 1 Светлый, лицей 7 и школа 4 Черняховск);
- 3 студента (КГТУ, Гусевский политехникум, КИТИС);
- 4 воспитанника д/с 57,122, 115 Калининград, д/с 3 Светлый;
- ребенок одного года;
- 20 неработающих.
Нарастающим итогом в Калининградской области выявлено 14 708 заболевших ковидом.