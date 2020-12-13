В оперштабе раскрыли подробности по последним случаям коронавируса в Калининграде

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Калининградской области было зафиксировано 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, у 154 заболевших диагностирована ОРВИ, 30 пневмоний, 31 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 30 пенсионеров;

- 15 сотрудников ПНИ Советска (выявлены активно);

- 25 медицинских работников, в том числе 2 выявлено по результатам скрининга без клинических проявлений;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 21 сотрудник образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 8 работников торговли;

- 3 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник гостиницы;

- сотрудник охранного предприятия;

- 48 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 18 учащихся (школы 9, 38, гимназии 22, 40, Морской лицей, АПКМК, Альбертина Калининград, Лицей 10 Советск, школа 1 Неман, школа 5 Гусев, Храбровская школа, Лицей 1 Балтийск, Школа Светлогорск, школа 1 Светлый, лицей 7 и школа 4 Черняховск);

- 3 студента (КГТУ, Гусевский политехникум, КИТИС);

- 4 воспитанника д/с 57,122, 115 Калининград, д/с 3 Светлый;

- ребенок одного года;

- 20 неработающих.

Нарастающим итогом в Калининградской области выявлено 14 708 заболевших ковидом.