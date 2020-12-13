От коронавируса умер глава римско-католической общины Калининграда

Ежи Стецкевич. Фото: Facebook

В ночь на воскресенье не стало Ежи Стецкевича - настоятеля римско-католического прихода Святого Адальберта в Калининграде. Отцу Ежи было 66 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

"Отец Ежи начал возрождение католической церкви в Калининградской области, он долгие годы служил здесь, можно сказать, он был «католическим апостолом» этого региона. Нет ни одного города, городка, села, где не побывал бы отец Ежи", - написал в Фейсбуке епископ Павел Пецци.

Ежи Стецкевич родился в Гродно в 1954 году. В 1975 году поступил в семинарию. Рукоположен в сан священника 12 апреля 1981 года в Щецине епископом Казимиром Майданьским. С 1991 года служил в Калининградской области. С 1992 года – настоятель прихода Святого Адальберта в Калининграде.