Антон Алиханов: «Хватит травить людей!»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил у себя в Инстаграме, что к нему обратились жители поселка Прибрежный. Они пожаловались на то, что предприятие "БравоБВР" возобновило выплавку металла, несмотря на судебный запрет.

"Сегодня, 13 декабря для проведения проверки на предприятие выехали сотрудники прокуратуры Калининградскои области, сотрудники полиции, Межрегионального управления Росприроднадзора, - написал губернатор. - В ходе проверки будет дана оценка законности фактического осуществления деятельности по плавке металла, оказания негативного влияния на окружающую среду".

Антон Алиханов добавил, что по результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

"Еще раз обращаю внимание владельца завода Валерия Белоусова, что у завода нет законных основании работать. Корпорация развития региона готова, как и прежде, предоставить бесплатно землю в Индустриальном парке «Храброво» для релокации производства. Центр поддержки предпринимательства также готов предоставить льготныи кредит для обустрои ства на новом месте. Хватит травить людей!" - написал губернатор.