В каких районах Калининградской области чаще всего заражались коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калининградское управление Роспотребнадзора обнародовало статистику по последним случаям заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности ковид подтвердился у жителей 19 муниципалитетов. На первом месте с большим отрывом Калининград - 92 случая. На втором и третьем местах Советский и Балтийский городские округа - 20 и 18 случаев соответственно. На пятом месте Гурьевский городской округ - 14 случаев COVID-19 за сутки.

В "общем зачете" также лидирует Калининград: с момента начала пандемии в областном центре зафиксировано 8629 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Далее идут: Гурьевск (918), Черняховск (498), Зеленоградск (455) и Багратионовск (448).

Напомним за минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано 215 новых случаев коронавируса.