Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью отца Ежи Стецкевича

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования в связи со смертью руководителя римско-католической общины региона Ежи Стецкевича. Отец Ежи скончался в ночь на воскресенье от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

- В нашей памяти отец Ежи Стецкевич останется как человек, который начал возрождение католической церкви в Калининградской области, - сказал губернатор. - В 1991 году он, будучи одним из самых активных молодых священников, основал здесь католическую общину и посвятил ей многие годы своей жизни. Отец Ежи организовал ряд приходов, включая приход святого Адальберта в Калининграде, сплотил верующих, внес огромный вклад в развитие межконфессионального взаимодействия. Мы искренне разделяем те ценности, которые он нес своим служением.