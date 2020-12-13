Калининград назван самым популярным регионом для отдыха на Новый год

. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Федеральные СМИ назвали Калининградскую область самым популярным регионом для отдыха на Новый год.

Сразу несколько изданий со ссылкой на агентство Tourdom пишут о том, что 95 процентов гостиничных номеров в области забронировано, а если бронь снимается, место размещения оперативно занимают другие путешественники. По данным сервиса Booking.Com, в период с 3 декабря по 5 января недоступно для бронирования около 90% жилья.

В Информационном центре туризма Калининградской области сообщили о том, что турпоток на предстоящие новогодние праздники останется на уровне 2019 года.

- Раньше регион в зимние праздники посещало большое количество иностранных туристов. Этой зимой из-за пандемии их заменили гости из других регионов России.

При этом в регионе действует ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В частности, время работы баров, кафе и ресторанов ограничено 23:00. Праздничные мероприятия, которые должны состояться 1 и 7 января пока не отменены.