В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 14 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Арсенальной 5, 6, 7, 7а, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21; ул. Нижние поля 3, 10а, 17а,б,в. До 18 часов электричество отключено на ул. Ген.-лейт. Озерова 18 и в павильоне «Пресса» №92, расположенном на ул. Черняховского.

В Московском районе до 21:00 энергоснабжение приостановлено на ул. К. Назаровой 17-19, 31-33, 35-37, 39-45, 47-49.

В Центральном районе до 21:00 не будет электричества по адресам:

ул. Чайковского 12-18, 13, 27, 29, 31

ул. Ш. Руставели 6

ул. Р. Корсакова 1,5-5а, 7, 9, 11, 15, 17

ул. Зоологический тупик 1, 4а

ул. Носова 22-26

пер. Советский 10а.

Также отключены от электроснабжения котельные, расположенные на ул. Р. Корсакова 5-5а, ул. Ш. Руставели 6, ул. Чайковского 29.

Холодное водоснабжение прекращено до 18:00 в Ленинградском районе на пр-кте Московском 76,78,92-96 и наб. Адм. Трибуца 37,39-49,51,53.